Низкий партийный старт

Период выдвижения на муниципальных довыборах в Петербурге заканчивается уже 7 февраля, но еще не все партии определились со своими кандидатами. Медлит "Единая Россия", а вот "Справедливая Россия – За правду" еще на прошлой неделе утвердила своих претендентов. Как обстоят дела в партийных рядах — в материале ЗАКС.Ру.

Муниципальные довыборы назначены на 9 апреля. Выбирать депутатов должны в трех округах МО "Поселок Понтонный", "Красное Село" и "Южно-Приморский". В первых двух муниципалитетах свободны по два мандата, в последнем — один.

Пять новых муниципальных депутатов, которых выберут в апреле, в общей сложности будут представлять 35 тысяч петербуржцев, имеющих право голосовать. В "Поселке Понтонный" выборы проходят в 1-м округе, где около 3 тысяч избирателей. В "Красном Селе" — во 2-м округе с примерно 20 тысячами избирателей, а в "Южно-Приморском" — в 5-м округе, где около 12 тысяч избирателей.

Первыми с кандидатами определились в "Справедливой России – За правду". Решение выдвигать пять претендентов на места в советах приняли еще 25 января и опубликовали данные на своем сайте. На одно вакантное место в МО "Южно-Приморский" партия выдвинула Юлию Коровину. В МО "Поселок Понтонный" справедливороссы направляют Ольгу Беловинцеву и Константина Дюбу, в МО "Красное Село" — Анатолия Козлова и Галину Симоненкову.

Последняя сейчас депутат муниципального образования №21, куда тоже прошла при поддержке "Справедливой России". В 2021 году Симоненкова участвовала в выборах депутатов Законодательного собрания, но победу не одержала. Избиралась она тогда как раз по округу, который включает Красное Село. Симоненкова там живет и давно ведет активную общественную деятельность на этой территории, рассказали в пресс-службе "Справедливой России". Там же уточнили, что у кандидатки своя приемная в Красном Селе под эгидой Центра защиты прав граждан.

КПРФ решила выдвигать в муниципалы местных жителей, рассказал ЗАКС.Ру руководитель городского отделения Роман Кононенко. Решение коммунисты приняли 30 января. Партия выдвинула в МО "Поселок Понтонный" Валерия Ивонина и Игоря Григорьева, в МО "Красное Село" — Валерия Пивоварова и Игоря Лубашева, а в МО "Южно-Приморский" — Алексея Чугина. Из всех претендентов КПРФ опыт муниципальной кампании есть у Лубашева. Он уже выдвигался в в совет Красного Села в 2019 году, но тогда шел как самовыдвиженец и победу не одержал.

Петербургское "Яблоко" тоже выбрало кандидатов на довыборах 30 января, но только трех. В МО "Южно-Приморский" партия направляет председателя "Молодежного Яблока" Олега Воронина, сообщил ЗАКС.Ру депутат-"яблочник" ЗакСа Борис Вишневский. По его словам, на довыборах в МО "Красное Село" партию представят местная жительница, бухгалтер Елена Козляковская и экскурсовод в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, магистрант института культуры и специалист по историческому наследию Андрей Палычев.

Руководитель петербургского отделения "Новых людей" и депутат Государственной думы Ксения Горячева сообщила ЗАКС.Ру, что их партия назначила заседание бюро по выдвижению кандидатов на 1 февраля. Бороться "Новые люди" намерены за все пять мандатов, рассказала Горячева.

- Мы специально выдвигаем наших активистов, связанных с этими муниципалитетами, людей, заинтересованных в развитии этих муниципалитетов и работе на земле. Я бы отдельно отметила, что среди наших кандидатов — не только молодежь, - добавила депутат.

Фамилии потенциальных претендентов она не назвала, уточнив, что они станут известны после принятия решения партией. Аналогичная ситуация у ЛДПР. Заместитель координатора регионального отделения по идеологической работе Евгений Ененков рассказал ЗАКС.Ру, что решение по кандидатам должны принять на текущей неделе.

- Это наши партийцы. Где-то это координаторы местных отделений, где-то — просто рядовые члены партии. Обычные партийцы, активисты с территорий, - рассказал Ененков.

Пока же он озвучил только одного потенциального кандидата — врача-нарколога Евгения Орлова. Его ЛДПР планирует выдвинуть в МО "Южно-Приморский", рассказал Ененков. Он добавил, что Орлов — опытный партиец и недавно вернулся из Мариуполя, где входил в группу разминирования.

В 2021 году Орлов участвовал в выборах депутатов ЗакСа, но победить ему не удалось. Он шел от ЛДПР по округу №19 — Петродворцовый и Красносельский районы. МО "Южно-Приморский" как раз входит в Красносельский район.

Принять участие в довыборах намерена и Партия Роста, но только в одном муниципалитете — "Южно-Приморском", рассказал ЗАКС.Ру руководитель городского отделения партии Павел Швец. Координатор партии Павел Кондрашов уточнил, что Партию Роста на дополнительных выборах будет представлять 39-летний местный житель и предприниматель Яков Мищенко.

"Единая Россия" долго держала интригу. Сначала в пресс-службе петербургского отделения ЗАКС.Ру сказали, что в довыборах участвовать будут, но дату принятия решения по кандидатам и фамилии потенциальных мундепов, не озвучили. То же самое изданию повторили днем 30 января. Позже в тот же день в официальном релизе от "Единой России" сообщили, что голосовать за потенциальных претендентов в мундепы будут 2 февраля:

"Решением президиума регионального политсовета партии предварительное голосование пройдет 2 февраля в электронном формате в каждом муниципальном образовании, где назначены выборы. Для участия в качестве кандидатов подали документы 15 человек. Для участия в голосовании зарегистрировались 607 избирателей".

Принимать документы у потенциальных кандидатов в территориальных избиркомах начали 19 января. По данным ГАС "Выборы", за полторы недели бумаги в ТИКи принесли только два самовыдвиженца в МО "Красное Село". Это генеральный директор ООО "Красносельский квартал" Евгений Карпов и начальник отдела снабжения в АО "Группа компаний "РУСРЕДМЕТ" Игорь Захаренко. Им предстоит собрать не менее 21 подписи избирателей в свою поддержку, а уже затем территориальная избирательная комиссия №26 будет принимать решение о регистрации самовыдвиженцев в качестве кандидатов.

Получив новые места в советах муниципальных образований, партии получат дополнительную уверенность в прохождении "муниципального фильтра". В Петербурге любой кандидат в губернаторы должен предоставить не менее 10% подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Сейчас это 156 автографов мундепов из не менее 84 округов.

Собрать эти подписи зачастую сложно. Например, на последних губернаторских выборах 2019 года кандидат от "Яблока" Борис Вишневский объехал 84 муниципалитета, но смог получить только 5 автографов. Тогда у "Яблока" своих муниципальных депутатов не было.

Чем больше у политической партии своих мундепов в разных округах, тем больше вероятность, что они отдадут подписи партийному кандидату, и тот сможет зарегистрироваться кандидатом в губернаторы. В тот же 2019 год в Петербурге проходили муниципальные выборы. Больше всего мест в советах получили представители "Единой России" — 948. Представители "Справедливой России" заняли 108 мандатов, "Яблока" — 81, КПРФ — 71, Партия Роста — 42, ЛДПР — 31. Из самовыдвиженцев муниципальными депутатами тогда смогли стать 260 человек.

С тех пор ситуация в муниципалитетах изменилась: кого-то лишили полномочий, кто-то ушел сам. Освободившиеся мандаты некоторых из них "разыграли" осенью 2022 года. Теперь партии и самовыдвиженцы могут побороться еще за пять мест в советах, тем более в преддверии новых губернаторских выборов в Петербурге, которые должны пройти в 2024 году.

София Саттарова