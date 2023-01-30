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Муниципал 13:40

На муниципальные довыборы в Красном Селе заявился второй кандидат

фото ЗакС политика На муниципальные довыборы в Красном Селе заявился второй кандидат

На дополнительные выборы в муниципальном образовании "Красное село" выдвинулся второй кандидат - Игорь Захаренко, следует из данных ГАС "Выборы". Он пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. 

Как следует из карточки Захаренко, ему 37 лет. Местом рождения указан Ленинград. Работает самовыдвиженец начальником отдела снабжения в АО "Группа компаний "РУСРЕДМЕТ". Организация занимается производством оборудования из стали и полимеров. 

Первым кандидатом на довыборах в "Красном Селе" стал 45-летний генеральный директор Евгений Карпов. Он уже участвовал в выборах в 2019 году, но в совет не избрался. 

Также довыборы проходят в муниципалитетах "Поселок Понтонный" и "Южно-Приморский". Судя по данным ГАС "Выборы", там пока нет кандидатов.

София Саттарова


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