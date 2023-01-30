На муниципальные довыборы в Красном Селе заявился второй кандидат

На дополнительные выборы в муниципальном образовании "Красное село" выдвинулся второй кандидат - Игорь Захаренко, следует из данных ГАС "Выборы". Он пошел на выборы в качестве самовыдвиженца.

Как следует из карточки Захаренко, ему 37 лет. Местом рождения указан Ленинград. Работает самовыдвиженец начальником отдела снабжения в АО "Группа компаний "РУСРЕДМЕТ". Организация занимается производством оборудования из стали и полимеров.

Первым кандидатом на довыборах в "Красном Селе" стал 45-летний генеральный директор Евгений Карпов. Он уже участвовал в выборах в 2019 году, но в совет не избрался.

Также довыборы проходят в муниципалитетах "Поселок Понтонный" и "Южно-Приморский". Судя по данным ГАС "Выборы", там пока нет кандидатов.

София Саттарова