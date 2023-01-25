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Муниципал 25 января, 22:20

На муниципальные довыборы в Петербурге заявился первый кандидат

фото ЗакС политика На муниципальные довыборы в Петербурге заявился первый кандидат

Первым выдвинутым кандидатом на дополнительные муниципальные выборы в Петербурге стал 45-летний генеральный директор Евгений Карпов. Он будет бороться за мандат в МО "Красное село". Он идет на выборы самовыдвиженцем. Данные о кандидате появились в ГАС "Выборы".

Это уже вторая попытка Карпова избраться в местный совет. В 2019 году он выдвигался в Красном селе от "Единой России". Ему не удалось набрать необходимое число голосов.

Сейчас самовыдвиженец работает в управляющей компании ООО "Красносельский квартал". На момент участия в выборах 2019 года он был генеральным директором ООО "КомСервис".

Напомним, в апреле пройдут дополнительные выборы в МО "Красное село", МО "Южно-Приморский" и МО "Понтонный". Планируется разыграть пять мандатов. Подробнее о грядущих довыборах читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков


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