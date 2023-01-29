В Петербурге пройдёт выставка художницы и гражданской активистки Елены Осиповой

В офисе петербургского отделения "Яблока" в период с 31 января до 24 февраля пройдёт выставка известной своей твёрдой гражданской позицией художницы Елены Осиповой, извещает пресс-служба партии.

Осипова является постоянной участницей оппозиционных митингов, не первый год она выходит на протесты со своими картинами в руках. В народе 77-летнюю активистку прозвали "совестью Петербурга", однако сама она от такого "имени" отказывается.

"То, что она [Елена Осипова] делает — настоящий гражданский подвиг. Бесстрашно, самоотверженно, мужественно она выходит на улицы со своими картинами, взывающими к нашей совести и чувству справедливости. Её творчество — огромное, очень много значащее культурное явление не только для нашего города, но и для России", — прокомментировал открытие выставки "яблочник" Борис Вишневский.

Кроме плакатов с политическим подтекстом художница также пишет портреты и пейзажи Северной столицы.

Для всеобщего доступа выставка будет доступна с 31 января, открытие в 18:30.

Елена Осипова известна как постоянный участник пикетов в центре Петербурга. В начале апреля она получила почётное гражданство Милана благодаря своей активной гражданской позиции.