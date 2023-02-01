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Новости 17:34

Из-за акции с теленком на Красной площади американской экоактивистке дали 13 суток

фото ЗакС политика Из-за акции с теленком на Красной площади американской экоактивистке дали 13 суток

Суд в Москве отправил в спецприемник на 13 суток активистку из США Алисию Дей, которая накануне была задержана на Красной площади в сопровождении живого теленка. Как сообщает "Интерфакс", ей также достался штраф в размере 20 тысяч рублей.

Протоколы на экозащитницу и вегетарианку составили по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, создавшей помехи для функционирования объектов инфраструктуры и движения пешеходов) и по  ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции). Арестным оказался второй протокол.

По версии полицейских, в районе Лобного места Дей скандировала лозунг "Животные - не еда!". Сама она на суде поспорила с этим утверждением, добавив, что ее перформанс не стоит считать общественно-политическим.


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