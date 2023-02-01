Полиция изъяла почти два десятка картин Елены Осиповой из офиса "Яблока"

Сотрудники полиции вынесли из петербургского офиса "Яблока" 19 картин местной художницы Елены Осиповой, сообщил ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. В МВД намерены отправить плакаты на экспертизу. Силовики блокировали доступ в здание около четырех часов.

- Мы естественно написали, что мы категорически не согласны. Если хотите проводить какую-то экспертизу, то достаточно сфотографировать для этого картины. <...> Понятно, что искали просто повод, чтобы вломиться и изъять картины. Как минимум прекратить выставку, как максимум - составить административные и уголовные дела - сказал Вишневский.

"Яблочник" отметил, что все работы имеют материальную ценность и принадлежат Осиповой.

Напомним, силовики заявились в офис "яблочников" днем, когда внутри готовили документы для выдвижения кандидатов от партии на дополнительные муниципальные выборы. Поводом стало некое сообщение об угрозе взрыва. Это произошло на следующий день после открытия выставки работ Осиповой.

Получить оперативный комментарий от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Картины Осиповой в основном посвящены актуальной политической обстановке в стране. Она регулярно посещала протестные митинги и шествия со своими полотнами.

Константин Леньков