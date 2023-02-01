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Новости 19:42

До лета на Старо-Петергофском проспекте поменяют трамвайные рельсы

фото ЗакС политика До лета на Старо-Петергофском проспекте поменяют трамвайные рельсы

Петербургский губернатор Александр Беглов, вняв жалобам жителей Адмиралтейского района, поручил подчиненным в ближайшие месяцы привести в порядок трамвайные пути на Старо-Петергофском проспекте.

Как поясняет пресс-служба Смольного, речь идет об отрезке от площади Стачек до набережной Обводного канала, где рельсы в последний раз чинили почти тридцать лет назад.

На участке длиной 1,77 км курсирует популярный трамвай № 16, связывающий Волковское кладбище со станцией метро "Нарвская". Ежедневно этим маршрутом пользуются до 90 тысяч петербуржцев.

О выполнении ремонтных работ Беглов велел отчитаться к 1 июня.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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