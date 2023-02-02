В Петербурге задержали оскорбившего Лукашенко белоруса

Петербургские оперативники задержали на Колокольной улице белоруса, который на родине преследуется за оскорбление президента Александра Лукашенко в социальных сетях, передаёт "Фонтанка".

Силовики поймали 34-летнего мужчину минувшим вечером. Он подозревается в том, что в октябре 2021 года оставил дискредитирующие и "направленные на унижение достоинства" Лукашенко отзывы в соцсети "ВКонтакте". После того как белорусские правоохранители начали в отношении мужчины проверку, он уехал в Петербург.

Подозреваемого заочно объявили в розыск. Кроме статьи об оскорблении представителя власти, за мужчиной числится ряд других мелких преступлений. В 2018 году он на год попал в тюрьму за уклонение от наказания.

На данный момент задержанный находится в петербургском отделе полиции.

Напомним, 10 января стало известно о похожем случае. Оперативники поймали на улице Константина Заслонова 35-летнего гражданина Белоруссии, который также подозревается в оскорблении Лукашенко.