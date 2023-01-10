В центре Петербурга опергруппа задержала белоруса за оскорбление Лукашенко

Оперативники задержали в центре Петербурга 35-летнего гражданина Белоруссии по подозрению в оскорблении президента союзной страны Александра Лукашенко, рассказало 10 января 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной задержания стали нелестные отзывы о белорусском лидере, оставленные в одном из чатов во "ВКонтакте" в октябре прошлого года. За прошедшее с того момента время белорус перебрался из Минской области в Петербург. Здесь он был задержан полицейскими возле дома № 26 по улице Константина Заслонова. Как сообщается, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце декабря Городской суд Петербурга постановил экстрадировать в Белоруссию 43-летнего гражданина этой страны Андрея Русских, обвиненного в оскорблении Лукашенко и в разжигании вражды. В августе в Белоруссию этапировали обвиняемую по пяти статьям Уголовного кодекса активистку Яну Пинчук, спустя почти месяц стало известно о пересечении ей границы с Россией.