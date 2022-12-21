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Новости 10:54

Преследуемого за оскорбление Лукашенко белоруса экстрадируют из Петербурга

фото ЗакС политика Преследуемого за оскорбление Лукашенко белоруса экстрадируют из Петербурга

Городской суд Петербурга принял решение об экстрадиции на родину белоруса по имени Андрей Русских, который проходит по уголовному делу об оскорблении президента Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК РБ) и разжигании вражды (ч. 1 ст. 130 УК РБ). Об этом сообщает "Медиазона"* со ссылкой на правозащитника Романа Киселева. Дело возбудили из-за комментариев в социальных сетях. 

43-летнего белорусского психолога задержали в конце мая на Московском вокзале. Свою политическую позицию и связанные с ней поступки Русских объясняет сильными впечатлениями от протестов против Лукашенко лета - осени 2020 года и того, как они подавлялись. Арестант уверен в политическом характере своего преследования. Его защита опасается, что белорусские силовики подвергнут критика режима жестокому обращению.

Ранее суд в Петербурге выдал режиму Лукашенко другую его противницу, 26-летнюю Яну Пинчук. Ей инкриминируют пять статей белорусского Уголовного кодекса.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов


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