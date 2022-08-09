Обвиняемую на родине по пяти статьям УК Яну Пинчук этапировали в Белоруссию

Белорусскую активистку Яну Пинчук этапировали на родину, сообщается в Telegram-канале в её поддержку. Данную информацию также подтвердила её адвокат Мария Беляева в разговоре с изданием "Бумага". Нынешнее местонахождение Пинчук неизвестно.

Напомним, по версии правоохранительных органов Белоруссии, Пинчук якобы имеет отношение к администрированию протестных Telegram-каналов. Среди прочих - к признанному в Беларуси экстремистским "Витебск 97%", в котором якобы публиковались персональные данные работников силовых структур.

На родине в отношении активистки возбуждены дела по пяти статьям Уголовного кодекса РБ: клевета (ст. 188 УК РБ), незаконные действия с персональными данными другого лица (ч. 3 ст. 203-1 УК РБ), разжигание социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создание и руководство экстремистским формированием (ч. 1 и 2 ст. 361-1 УК РБ) и призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ). Задержана девушка была в Петербурге в ноябре прошлого года.

На протяжении длительного времени Пинчук пыталась обжаловать решение о своей экстрадиции в Белоруссию, но постоянно проигрывала в судах. Она предполагает, что на родине её могут подвергнуть пыткам. Горсуд Петербурга эти опасения счёл необоснованными. Также российские власти отказали девушке в убежище.

В Россию Пинчук перебралась в 2018 году, тут же вышла замуж. Её супруг Никита Сафронов не смог присутствовать на судебных заседаниях: не так давно его вызвали на допрос в Следственный комитет по некоему уголовному делу, после чего он решил уехать из РФ.