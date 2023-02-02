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Новости 11:37

Петербуржцев освободили от оплаты парковочных штрафов 2 февраля из-за сбоя сервисов

фото ЗакС политика Петербуржцев освободили от оплаты парковочных штрафов 2 февраля из-за сбоя сервисов

Ввиду массового сбоя в работе городских сервисов Северной столицы водителей на день освободят от оплаты штрафов за парковку в центре, известили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Сервис оказался временно недоступен из-за технических работ. Штрафы за просроченную стоянку в четверг, 2 февраля, взиматься не будут.

Сроки проведения работ пока не конкретизируются.

Напомним, что, кроме парковочного сервиса,  петербуржцы не могут попасть на порталы "Здоровье петербуржца", "Наш Санкт-Петербург", "Госуслуги".


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