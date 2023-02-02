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Новости 11:48

Генпрокуратура вернула на доследование дело о фейках про армию в отношении журналиста Солдатова

фото ЗакС политика Генпрокуратура вернула на доследование дело о фейках про армию в отношении журналиста Солдатова

Генеральная прокуратура вернула на доследование уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) против журналиста-расследователя Андрея Солдатова, рассказал 2 февраля проект "Сетевые свободы".

Разбирательство по делу тянется с марта 2022 года, оно связано с высказываниями Солдатова об использовании Росгвардии в ходе спецоперации на Украине. В Следственном комитете отреагировали на заявления журналиста возбуждением уголовного дела, посчитав их распространением фейков об армии.

Как отмечают "Сетевые свободы", при этом следствие отказало после проведения проверки в преследовании Солдатова по статьям о клевете (ст. 128.1 УК РФ), призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

В июне 2022 года МВД объявило Солдатова в федеральный розыск. Сам он находится за рубежом.


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