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Новости 16:44

МВД объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Андрея Солдатова

фото ЗакС политика МВД объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Андрея Солдатова

Министерство внутренних дел РФ решило объявить в федеральный розыск главреда сайта Agentura.ru, расследователя Андрея Солдатова: соответствующая информация появилась в базе данных МВД.

В своих соцсетях Солдатов добавил также, что у него заблокировали счета в российских банках.

"Дело возбуждено 17 марта 2022. Дело, предположительно, ведет ГСУ СКР. Дело, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева [о распространении фейков про российскую армию]", — поделился журналист.

Сам Солдатов ранее уехал из России. 20 марта Роскомнадзор закрыл доступ к сайту Agentura.ru.

Добавим также, что по делу о фейках про ВС РФ и Наки, и Левиева заочно арестовали.


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