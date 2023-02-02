За год в Петербурге переименовали более 20 остановок

В общей сложности 24 остановки общественного транспорта в Петербурге получили новые названия в 2022 году, сообщили 2 февраля в комитете по транспорту. Как уточнили чиновники, решения принимались на основании заявок от горожан.

Всего в прошлом году состоялось четыре заседания комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам, на которых рассматривались обращения петербуржцев по изменению названий автобусных, трамвайных и троллейбусных остановок. В результате были переименованы остановки в семи районах города.

Первое в этом году заседание комиссии состоялось на прошлой неделе, по его итогам было решено переименовать с 1 февраля еще 20 остановок, расположенных в различных районах Петербурга, а также в пригородной зоне.

"Наименование остановок меняется, если оно не соответствует фактическому месторасположению или названию объекта, в честь которого остановка была названа", — уточнили в комтрансе. В качестве примера чиновники привели переименование остановки "Абразивный завод "Ильич" в "Белоостровскую улицу, 10" после строительства жилых зданий на месте заводских корпусов. Также после переименования Кронштадтского лицея в Морскую техническую академию произошла и смена названия расположенной поблизости остановки.

Всего с 2018 по 2022 год в Петербурге было переименовано 129 остановок.

В начале января комитет по благоустройству поведал о планах изменить дизайн остановочных павильонов, чтобы те лучше защищали от ветра.

Фото: gov.spb.ru