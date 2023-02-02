Следком проверит журналиста Азара по делу о дискредитации армии

Журналисту Илье Азару грозит уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), известил 2 февраля Regnum со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как сообщается, Следственный комитет организовал проверку поста, опубликованного в соцсетях Азара.

"1 февраля в отношении Ильи Азара, который на момент совершения преступления являлся депутатом Совета муниципальных депутатов округа Хамовники, Следственным комитетом начата проверка", — приводит Regnum слова своего источника.

Как позже уточнила Baza, речь идет о посте, опубликованном на странице в Facebook** Азара 3 июня прошлого года. Текст был приурочен к истечению 100-дневного срока с начала спецоперации на Украине, его содержание позволило Следкому заподозрить журналиста в дискредитации армии.

В середине августа суд в Москве оштрафовал Азара на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена