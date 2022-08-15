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Выборы - 2022

Новости 16:42

Илью Азара повторно оштрафовали по статье о дискредитации армии

фото ЗакС политика Илью Азара повторно оштрафовали по статье о дискредитации армии

Суд в Москве назначил штраф в размере 50 тысяч рублей журналисту и муниципальному депутату Илье Азару, обвинив его в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). О взыскании сообщил адвокат спецкорреспондента "Новой газеты" Леонид Соловьев в своем Telegram-канале. Протокол на его подзащитного составили после поста в социальных сетях, посвященного апрельским боевым действиям в Одессе.

Для Азара, находящегося за пределами России, это повторный штраф по данной статье: в июне он составил 60 тысяч рублей. В начале августа на него завели административное дело по статье о демонстрации экстремистской символики. Журналист полагает, что таким образом его хотели лишить возможности участвовать в муниципальных выборах. При этом Азар на них идти не собирался.


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