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Суд в Москве зарегистрировал второе дело о дискредитации армии против журналиста Азара

фото ЗакС политика Суд в Москве зарегистрировал второе дело о дискредитации армии против журналиста Азара

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал административное дело о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) против журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, известил 25 июля проект "Сетевые свободы".

Дело зарегистрировано 15 июля и передано судье. Дата рассмотрения пока не назначена.

Это уже второе дело о дискредитации армии, заведенное против Азара. 10 июня Хамовнический суд назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ (действия по дискредитации Вооруженных сил, сопровождавшиеся призывами к проведению несогласованных акций или же создававшие угрозу жизни и здоровью граждан или общественному порядку). Речь шла о посте журналиста, посвященном спецоперации на Украине. Спустя 10 дней защита Азара обжаловала вынесенное судом решение.

Ранее стало известно о поступлении в суд Уфы дела против лидера ДДТ Юрия Шевчука. На музыканта был составлен протокол о дискредитации армии после его речи на концерте в столице Башкирии.


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