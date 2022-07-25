Дело Шевчука о дискредитации армии поступило в суд Уфы

Протокол о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), составленный в мае в отношении фронтмена группы ДДТ Юрия Шевчука, поступил в Советский суд Уфы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики Башкирия.

"Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что материалы дела решил отправить обратно в Башкирию Дзержинский районный суд Петербурга, который счел, что заседание должно пройти по месту совершения правонарушения. До этого Дзержинский районный суд уже возвращал протокол в полицию как некорректно составленный.

Резонансное дело на Шевчука возбудили после его монолога, произнесенного со сцены в Уфе. В своей речи музыкант усомнился в целесообразности проведения военной спецоперации на Украине, между делом упомянув фигуру российского президента. С тех пор у ДДТ регулярно отменяют или переносят концерты.