Офисный "концертный зал", мыло и пылесосы: что закупал Смольный в январе

Администрация губернатора Петербурга начала год с закупки восьми сотен кресел за 3,3 млн рублей и тысяч литров моющих средств за 2,6 млн рублей. Всего за месяц было опубликовано 12 аукционов на общую сумму в 8,7 млн рублей. Что именно закупала администрация — в материале ЗАКС.Ру.

Самой дорогой закупкой первого месяца 2023 года для Смольного стала поставка офисных кресел, на которые готовы потратить до 3,3 млн рублей. Объемы впечатляют. Чиновникам потребовалось 865 кресел на колесиках. Этого хватит, чтобы обставить, например, небольшой концертный зал. Каждое кресло оценили в 3,8 тысячи рублей.

В два раза дешевле обойдутся различные чистящие средства. На них готовы потратить до 1,6 млн рублей. В списке указано 14 товаров: мыло твердое и жидкое, средство для чистки труб, стиральный порошок, антистатик и прочая бытовая химия. Согласно аукционной документации, Смольному понадобится 35 кг твердого мыла и 2 тысячи литров жидкого. Еще закажут 130 аэрозольных ароматизаторов с морским ароматом. Дороже всего обойдется пятновыводитель для ковров и мебели — 510 флаконов оценили в 313 тысяч рублей. Это не единственная закупка чистящих средств. В другом тендере, с максимальной стоимостью в 1 млн рублей, перечислены моющие средства для полов, посуды и различных поверхностей. Например, для деревянного пола и стекол.

Еще до 768 тысяч рублей потратят на покупку 20 пылесосов. За каждый готовы отдать не больше 38 тысяч рублей. У устройства должен быть мусоросборник объемом не менее 12 литров, кабель не менее 10 метров и различные насадки в комплекте. Конкретная марка в аукционной документации не указана.

Также в январе Смольному удалось найти поставщика, который обеспечит чиновникам доступ к базе электронных версий книг. Им стало ООО ""Креативное бюро "Говард рорк" за 689 тысяч рублей.

Стоимость остальных январских закупок Смольного не превышает 300 тысяч рублей. Например, за поставку пяти мобильных кондиционеров администрация губернатора хочет заплатить до 208 тысяч рублей. Они должны иметь функцию осушения, обогрева, охлаждения и вентиляции. Еще 121 тысячу рублей Смольный заплатит ООО "Веселый водовоз" за 15 кулеров для воды. Дешевле всего обойдутся 20 настенных зеркал, за которые готовы отдать до 76 тысяч рублей.

В январе Смольный разместил четыре аукциона на организацию мероприятий. Самое дорогое из них, за 157 тысяч рублей, пройдет, скорее всего, в Крестовоздвиженском соборе в сотрудничестве с отделом по связям с религиозными объединениями администрации губернатора. Оно должно состояться не позднее конца ноября. Еще 105 тысяч потратят на проект "Музыка храмов". Еще два события на религиозную тематику обойдутся налогоплательщикам в 92 и 91 тысячу рублей.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как прошел 2022 год администрации губернатора в закупках. Среди потребностей чиновников дорогостоящие зарубежные поездки, различная сувенирная продукция и другие "хотелки".

Константин Леньков