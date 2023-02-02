Суд в Карелии оштрафовал Эмилию Слабунову за дискредитацию армии

Петрозаводский городской суд вынес решение по административному делу о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении депутата Заксобрания Карелии, бывшей главы партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, передает 2 февраля ТАСС. Судья Анна Нуриева признала парламентария виновной и назначила ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

"Признать Слабунову Эмилию Эдгардовну виновной в совершении административного правонарушения <…> и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — приводит слова судьи информагентство.

В комментарии Telegram-каналу о местной политике From Karelia with freedom Слабунова назвала вынесенное решение ожидаемым, пусть и не юридическим. "Это решение политическое, и исход суда был очевиден заранее. Явно всё это делалось по заказу для того, чтобы осадить оппозиционного депутата и создать как можно больше препятствий для его деятельности", — выразила свое мнение политик.

Слабунова заявила о намерении обжаловать вынесенное решение. По ее словам, это нужно не только для установления невиновности, но также для того, чтобы зафиксировать "все доказательства абсурдности того, что происходит сейчас в Карелии и в России в целом".

Протокол на Слабунову был составлен в конце прошлого года. По утверждению депутата, на нее донес представитель партии "Единая Россия", недовольный рассуждениями о необходимости выделения средств на образование.