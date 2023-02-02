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Новости 16:03

Учитель из Сланцевского района погиб добровольцем на СВО

фото ЗакС политика Учитель из Сланцевского района погиб добровольцем на СВО

Школьный учитель из деревни Изборовье Сланцевского района Ленобласти Андрей Пигарев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине, сообщил 2 февраля портал 47news со ссылкой на районную администрацию.

Как сообщается, Пигарев с 2016 года работал учителем математики и физкультуры в школе Новосельского сельского поселения, к которому относится Изборовье. Коллеги отзываются о нем как о всесторонне развитом человеке.

"Он был строг, потому что понимал свою ответственность, но дети чувствовали теплоту его сердца и тянулись к нему", — говорится в посте, опубликованном в сообществе школы в соцсети "ВКонтакте". О погибшем педагоге там говорится, что он всегда был готов прийти на помощь, и "именно эта черта характера и подтолкнула его к решению пойти добровольцем".

В конце января сообщалось о том, что в Псковской области похоронили пятерых участников спецоперации.

Фото:  МОУ "Новосельская ООШ"/ "ВКонтакте"


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