Учитель из Сланцевского района погиб добровольцем на СВО

Школьный учитель из деревни Изборовье Сланцевского района Ленобласти Андрей Пигарев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине, сообщил 2 февраля портал 47news со ссылкой на районную администрацию.

Как сообщается, Пигарев с 2016 года работал учителем математики и физкультуры в школе Новосельского сельского поселения, к которому относится Изборовье. Коллеги отзываются о нем как о всесторонне развитом человеке.

"Он был строг, потому что понимал свою ответственность, но дети чувствовали теплоту его сердца и тянулись к нему", — говорится в посте, опубликованном в сообществе школы в соцсети "ВКонтакте". О погибшем педагоге там говорится, что он всегда был готов прийти на помощь, и "именно эта черта характера и подтолкнула его к решению пойти добровольцем".

В конце января сообщалось о том, что в Псковской области похоронили пятерых участников спецоперации.

Фото: МОУ "Новосельская ООШ"/ "ВКонтакте"