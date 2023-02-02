В Госдуме обсудят возможность установления ограничений на выезд из России для чиновников и депутатов

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пообещал 2 февраля обсудить возможность введения ограничений на выезд из России для депутатов и чиновников. Как сообщил парламентарий, это может произойти уже в ближайшее время.

"Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время", — написал Пискарев в своем Telegram-канале. Обещание прозвучало в ответ на инициативу предпринимателя Евгения Пригожина, предложившего ранее установить законодательный запрет на выезд чиновников и депутатов за рубеж до завершения спецоперации на Украине.

Пискарев также отметил возможность урегулирования на ведомственном уровне вопроса выезда за рубеж для муниципальных и государственных служащих. При этом он указал, что недавно в регламент Госдумы были внесены изменения, согласно которым депутаты обязаны уведомлять о планах выезда из страны.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева