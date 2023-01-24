Володин предложил обязать депутатов сообщать о выезде за рубеж

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за внесение изменений в парламентский регламент, касающихся порядка выезда депутатов за границу, рассказал 24 января в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Как сообщил коммунист, председатель Госдумы предложил обязать народных избранников оповещать о выезде за пределы России. Соответствующее правило не будет распространяться на служебные командировки.

"Депутаты должны будут уведомлять комитет по контролю, председатели комитетов и вице-спикеры — спикера", — написал Матвеев.

Предложение Володина прозвучало на фоне инициативы председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, предложившего резервировать дату и время при пересечении границы на автотранспорте. В Кремле идею прокомментировали заявлением, что вопросы ограничения выезда россиян за границу не рассматриваются.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина