"Переселили в камеру без унитаза, с ледяной водой": Супруга Митволя рассказала об условиях его содержания

Супруга обвиняемого в хищении 900 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя Людмила рассказала РБК об условиях его пребывания в СИЗО. На данный момент экс-чиновника, по её словам, госпитализировали.

Она поделилась, что ранее к мужу подселяли больных людей, а после этого — поместили в камеру с ужасными бытовыми условиями.

"[Госпитализация понадобилась], потому что где-то три недели назад к нему в камеру подсаживали двух гриппозных больных, после этого он заболел, о чём я узнала в понедельник. Во вторник, 24 января, ему продлили меру пресечения — больному. После этого ему ухудшили условия содержания больному, то есть его переселили в камеру без унитаза, с ледяной водой", — известила Людмила Митволь в разговоре с РБК.

Кроме того, на протяжении последних двух недель супругов лишили возможности передавать друг другу письма, поэтому никто не знал о состоянии здоровья бывшего чиновника. Митволь добавила также, что, насколько ей известно, сейчас супруг находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, 10 июня прошлого года Митволя отправили под арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Позднее в Красноярском краевом суде сообщили, что защита экс-чиновника заключила досудебное соглашение со следствием, заявив о готовности Митволя возместить причинённый ущерб.