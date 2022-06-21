Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил досудебное соглашение и готов возместить ущерб

Бывший заместитель главы Росприроднадзора, а ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием, сообщили 21 июня в пресс-службе Красноярского краевого суда.

В суде защита Митволя добивалась смягчения назначенной ему меры пресечения. При этом адвокат указывал на то, что тот заключил досудебное соглашение, на наличие у него на попечении мамы-инвалида, малолетней дочери и неработающей жены, а заодно и на готовность подзащитного компенсировать ущерб.

"Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко". — отметили в суде.

Прокурор против смягчения меры протестовала, заявив, что своими действиями Митволь нанес ущерб бюджету, а задержан он был в аэропорту при попытке покинуть Россию, что может говорить о возможности попыток скрыться от правосудия. Также представитель надзорного ведомства отметила тяжесть преступления, вменяемого Митволю.

Суд оставил решение первой инстанции об аресте без изменения, апелляционные жалобы адвокатов удовлетворены не были.

Олег Митволь был задержан в московском аэропорту Внуково при попытке вылететь из России, его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Уголовное дело заведено по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), бывший чиновник рискует лишиться свободы на срок до десяти лет.

Накануне Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роснефть" к Олегу Митволю и журналисту Андрею Караулову.