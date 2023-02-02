Матвиенко объявила о готовности "в любой момент" уступить место молодежи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила готовность "в любой момент" уступить занимаемое место представителям молодого поколения. Об этом она заявила 2 февраля на встрече с победителями Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна — моя Россия", передает РИА "Новости".

"Кто знает, может быть сегодня среди вас есть будущий председатель Совета Федерации. Я готова в любой момент уступить место", — заявила собравшимся председатель Совфеда.

Сенатор также рекомендовала слушателям "готовиться и ставить всегда высокие планки", а также предложила им поработать в муниципальных советах и региональных заксобраниях. Позже, по ее словам, они могли бы попробовать себя "на площадке палаты молодых законодателей, которая действует при Совете Федерации".

Днем ранее Матвиенко отметилась предложением ввести мораторий на действие закона о госзакупках вплоть до завершения спецоперации на Украине.