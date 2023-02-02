Либерал-демократы предложат ввести список товаров с предельно допустимой ценой

Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил 2 февраля о подготовке законопроекта, предусматривающего возможность введения предельных цен на ряд продовольственных товаров. Идея пришла парламентарию в голову в результате продолжительных наблюдений за стоимостью воды в аэропортах и вокзалах России, признался он.

"Такое ощущение, что везде разливается какой-то эксклюзивный вымирающий вид нарзана. От Калининграда до Хабаровска — около 200 рублей за 0,5 литра жидкости", — пожаловался депутат в своем Telegram-канале.

Либерал-демократ предположил, что коммерсанты "пользуются монополией" и благодаря этому "наживаются на жизненно необходимом продукте".

Нилов выразил мысль о необходимости искоренения сложившейся практики. Для этого, по его словам, сейчас готовятся поправки в закон о торговле, согласно которым правительство получит право "определить перечень продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена". В этом случае нарушителей, устанавливающих наценку выше допустимого уровня, будут ждать штрафы, пообещал парламентарий.

"В ближайшее время соответствующий законопроект будет подготовлен и внесен", — резюмировал он.

В январе Нилов сообщал о подготовке членами ЛДПР законопроекта о запрете коллекторских агентств.