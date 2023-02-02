Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора петербургского "Дома ветеранов войны и труда № 1"

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора петербургского "Дома ветеранов войны и труда № 1" Максима Щербакова, следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства. Экс-главу бюджетного учреждения обвиняют суммарно в 25 эпизодах получения взятки (п. "г" ч. 4, п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2010 по 2019 год Щербаков регулярно получал деньги за резервирование помещений во вверенном ему учреждении и за размещение там граждан. Как сообщалось ранее, средства поступали от гендиректора ООО "Россрента" Александра Базымянского, места же директор готовил для ветеранов ВОВ и труда, а также блокадников. Последних участники схемы обманывали, убеждая передать квартиры государству, а на деле забирая жилье себе.

"В двух случаях должностное лицо получило взятки в виде имущественной выгоды на сумму 3,8 и 3,5 миллиона рублей при приобретении его родственниками квартир в Санкт-Петербурге. В остальных случаях сумма взяток составила 12,2 миллиона рублей", — известили в Генпрокуратуре.

В ведомстве сообщили об аресте имущества Щербакова и его отца на сумму 13,7 миллиона рублей. Дело передано для разбирательства по существу в Смольнинский районный суд Петербурга.