Курортный район тоже оказался против КРТ

Кадр и трансляции депутата МО "Большая Охта" Манефы Королевой

Критики закона о комплексном развитии территорий отправились на встречу Общественного штаба по вопросам КРТ в Курортный район. Несколько десятков человек собрались в небольшом зале, чтобы рассказать о своем недовольстве депутату ЗакСа Александру Ходоску. Петербуржцы говорили, единоросс слушал. Как прошла одна из последних встреч штаба - в материале ЗАКС.Ру.

Очередная встреча Общественного штаба при Законодательном собрании состоялась 2 февраля в Зеленогорске. Изначально планировалось встретиться в Сестрорецке, но за несколько дней до мероприятия ее перенесли. Найти в городе более просторный зал не удалось - еще за несколько минут до начала свободных мест не осталось.

Общатся с местными жителями пришел депутат Заксобрания Александр Ходосок, голосовавший за закон о КРТ. Также впервые на встречу пришла адвокат Ирина Баханович, которая стала одним из самых известных критиков закона о КРТ. С ними на собрании были члены штаба Екатерина Машкова, которая традиционно рекламировала движение "Народный фронт" и Иван Бельков. Последний работает специалистом сектора информатизации и связи в администрации Курортного района.

Собравшихся интересовало, почему для встречи выбрали Зеленогорск, в котором, по словам Ходоска, нет "хрущевок", которые могли бы попасть под действие закона. К тому же, он намного дальше от центра Петербурга, чем Сестрорецк. Депутат рассказал, что ближе к городу в четверг подходящих площадок не оказалось. Ни в актовом зале одной из сестрорецких школ, ни в зале местного дома культуры, ни в здании администрации Курортного района свободного места, судя по всему, не нашлось.

Баханович, выступая перед участниками встречи, отметила, что власти в недостаточной мере занимаются информированием петербуржцев о комплексном развитии территорий. Она также высказалась за отмену закона о КРТ.

- Я выступаю конкретно за отмену данного закона, за принятие закона в новом виде и за внесение изменений в федеральное законодательство и предоставлении городу Санкт-Петербургу как городу федерального значения право самостоятельно определять судьбу нашего города, - заявила Баханович.

Похожее мнение высказали большинство собравшихся. Некоторые из спикеров были настроены особенно критически и потребовали в срочном порядке отменить закон. Подобные лозунги звучат в Петербурге с момента принятия закона летом прошлого года. Приостановка нескольких положений закона по инициативе губернатора Александра Беглова, спровоцированная волной недовольства от владельцев квадратных метров в "хрущевках", успокоить критиков реновации не смогла.

К микрофону вышел депутат МО "поселок Комарово" Юрий Куликов, который выступил за изменение федерального законодательства. Он попросил обратить внимание на то, как будут распределяться средства ,направленные жильцами в фонд капитального ремонта, а также предоставить юридическую помощь собственникам квартир в панельных "хрущевках".

- Огромная проблема в том, что люди просто не знают, что происходит. От недостатка информации у нас появляются всевозможные слухи, домыслы, которые развиваются уже в геометрической прогрессии. То, что сейчас здесь собралось такое огромное количество народу, говорит о том, что проблема есть, - сказал мундеп.

В упрек депутату Ходоску звучали сомнения в целесообразности принятия "сырого", по мнению горожан, закона и вопросы, почему Смольный решил озадачиться вполне пригодными для жизни "хрущевками", когда в Петербурге некоторые дома находятся в удручающем состоянии. Ходосок на каждое обращение отвечал, что приехал на собрание лишь для сбора предложений и не стал вступать в дискуссию.

- Оставьте пожалуйста след в истории с вашим именем, что вы будете тем, кто отменил этот закон. Вас будут вспоминать добрым словом, - обратилась к Ходоску одна из жительниц Курортного района.

Многие не знали о законе, поэтому пришли просто пожаловаться на свои проблемы. У кого-то в доме проводка пришла в негодное состояние, у кого-то сантехника. Одного их присутствующих беспокоила плесень. Их просили вернуться к теме КРТ или обратиться за поддержкой к муниципалам.

К концу собрания в президиуме остались сидеть лишь Ходосок и Бельков. Баханович и Машкова большую часть вечера держались в стороне. Затягивать встречу допоздна не стали и прекратили обсуждение на 15 минут раньше, чем планировали.

Последняя встреча Общественного штаба пройдет через неделю в Петродворцовом районе.

Константин Леньков