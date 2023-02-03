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Новости 10:25

Комплекс зданий альбомной фабрики Бехли в Петербурге уйдет с молотка

фото ЗакС политика Комплекс зданий альбомной фабрики Бехли в Петербурге уйдет с молотка

В Петербурге выставили на торги комплекс зданий напротив делового центра "Невская ратуша", сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД). Приватизация ожидает три здания по адресу ул. Моисеенко, 22. В ансамбль входит выявленный памятник регионального значения, а именно комплекс зданий альбомной фабрики С.С. Бехли, построенный на рубеже XIX-XX веков.

Начальная (минимальная) цена лота составила 230 млн рублей, торги состоятся 10 марта.

"Лот представляет собой действующий арендный бизнес, площади комплекса сдаются под офисы, кафе и автомойку. Разнонаправленность арендаторов вкупе с очень удачной локацией являются привлекательным фактором", - считает глава петербургского департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

На текущей неделе КГИОП выдал положительное заключение на строительство рядом с "Невской ратушей", где трудятся чиновники Смольного, десятиэтажного жилого дома.


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