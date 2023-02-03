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Новости 10:49

В России зарегистрировали второй случай заражения "кракеном"

фото ЗакС политика В России зарегистрировали второй случай заражения "кракеном"

Житель Тувы стал вторым в России человеком, у которого диагностировали подвариант коронавируса "кракен" (XBB.1.5), о чем 3 февраля сообщает Роспотребнадзор.

Новую разновидность COVID-19 отличают два главных свойства: она эффективнее предыдущих форм коронавируса уклоняется от иммунной защиты и при этом, по оценке специалистов, обладает малой способностью к активному распространению.

Заразившийся гражданин переносит инфекцию в легкой форме.

Первый случай "кракена" выявили вскоре после новогодних каникул у жительницы Пензы.


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