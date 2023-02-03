В ЗакСе не стали обсуждать инициативы "Яблока" о военнослужащих и "фейках"

Комитет Законодательного собрания по законодательству 3 февраля исключил из повестки три предложения, подготовленные фракцией "Яблоко", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Членов комитета смутило, что авторы не явились на заседание.

В повестке упоминались три вопроса "Яблока": об обращении городского парламента к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также две законодательные инициативы о внесении изменений в закон "о Воинской обязанности и военной службе".

Исключить проекты "яблочников" предложил единоросс Денис Четырбок. У него появились вопросы к авторам инициативы. Депутат заявил, что сам приходит на заседания комиссий каждый раз, даже если там рассматривают незначительные изменение.

Вопросы также возникли у депутата от КПРФ Александра Рассудова, который сравнил заседание КПЗ с судом, на который не явились обвиняемые.

— Если они не пришли, значит это не такой спешный вопрос. Как новостной повод они уже это использовали. Наша задача немного другая. Не новостной повод, потому что есть какие-то здравые зерна и в их проекте, но много огрех, которые требуют пояснений, — сказал Рассудов.

К Володину "яблочники" хотели обратится из-за уголовной и административной ответственности за высказывания о спецоперации. По мнению "яблочников", введение в марте статей о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК) и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) нарушают конституционное право граждан на свободу слова. Чуть меньше чем за год было составлено более 5000 административных и свыше 160 уголовных дел.

Второй инициативой "яблочники" предлагали запретить отправлять призывников в зону боевых действий за пределы России. Третьей - наложить запрет на участие в выполнении боевых задач мобилизованных, не прошедших предварительную подготовку и боевое слаживание.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что их не приглашали на заседание. При этом Шишлов в день заселения находился в парламенте. "Яблоко" будет настаивать на рассмотрении их инициатив.

— Мы неоднократно заявляли о том, что представители всех фракций, на наш взгляд, должны входить и в бюджетный комитет и комитет по законодательству. Мы предлагали принять соответствующие дополнения в нормативные акты Законодательного собрания, но пока наше предложение игнорируется. Это приводит к таким ситуациям, когда инициативы фракций просто не рассматриваются. Авторов даже не приглашают, — сказал Шишлов.

Его однопартиец Борис Вишневский заявил ЗАКС.Ру, что члены комитета могли бы пригласить их с Шишловым на заседание, если имеют к ним вопросы. КПЗ не присылает им повестку заранее, как делает это бюджетно-финансовый комитет, отметил депутат.

Ранее парламент Петербурга отказался обсуждать инициативу "Яблока" о введении ответственности за пропаганду применения ядерного оружия.

Константин Леньков