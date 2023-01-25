Петербургский ЗакС не стал рассматривать инициативу "Яблока" о запрете пропаганды применения ядерного оружия

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 25 января исключили из повестки инициативу фракции "Яблоко" о введении уголовной ответственности за призывы к применению ядерного оружия и пропаганду его использования, передает корреспондент ЗАКС.Ру. "Яблочники" предлагали направить в Государственную думу изменения в Уголовный кодекс, согласно которым за подстрекания к применению ядерного оружия могло грозить тюремное заключение на срок до пяти лет.

Перед началом заседания на трибуну поднялся единоросс Константин Чебыкин, который призвал коллег исключить вопрос.

- Прежде чем выходить с такими предложениями, предлагаю коллегам подойти к карте России, посмотреть на нее вспомнить те слова, которые написаны у нас на памятнике в Петропавловске-Камчатске: "Здесь начинается Россия". Я уверен, никогда не будут написаны обратные слова. Наша триада, ядерный щит нашей страны. Земля, вода и воздух надежно защищает наше Отечество, - заявил Чебыкин.

Законопроектом предлагалось ввести новую статью в Уголовный кодекс, которая бы предусматривала наказание за публичные призывы к применению ядерного оружия, а также пропаганду использования ядерного оружия. Предлагалось наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет. За то же деяние, совершенное с помощью средств массовой информации предлагалось начислять штрафы до 1 млн рублей или лишать свободы на срок до 5 лет.

Ранее комитет Заксобрания по законодательству рекомендовал не принимать законопроект "Яблока". Во время обсуждения члены комитета предполагали, что в случае принятия проекта пришлось бы запретить отечественные фильмы о ядерном потенциале страны. Например, об атомных подводных лодках.

"За" исключение предложения из повестки проголосовали 35 депутатов.

"Яблочники" из других регионов тоже пытались инициировать изменения в Уголовный кодекс, связанные с публичными призывами к применению ядерного оружия. Аналогичные предложения озвучивали в Псковской области и Карелии.

Напомним, на первом заседании петербургского парламента в 2023 году депутаты отклонили поправку "Яблока" об изменении регламента. "Яблочники" предлагали запретить исключать из повестки вопросы, без согласия фракции, которая их внесла.

Константин Леньков