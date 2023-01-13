Комитет ЗакСа отклонил предложение "Яблока" о запрете призывов к применению ядерного оружия

Комитет по законодательству петербургского парламента 13 января отклонил инициативу фракции "Яблоко" по запрету пропаганды применения ядерного оружия. "Яблочники" предлагали адресовать предложение с поправками в Уголовный кодекс коллегам из Государственной думы. Среди доводов критиков предложения парламентарии указали большое количество фильмов о ядерном потенциале страны, которые пришлось бы запрещать.

Депутат единоросс Константин Чебыкин назвал предложение глупым и дискредитирующим Россию.

— Они вообще понимают, что они делают? У нас есть закон, не разрешающий пропаганду ЛГБТ. Они выступают за разрешение, хотя в Конституции написано, семья — мама и папа. Здесь они против ядерного оружия. Мы ядерная держава. <…> Есть у нас фильмы в том числе про атомные подводные лодки. Это же все поотменять надо. Они вообще головой думают, когда предлагают такие предложения? - сказал Чебыкин.

Председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов поддержал эмоциональные выступление коллеги. Также критически высказался депутат Борис Зверев, сотрудничество с которым недавно прекратила фракция КПРФ. Его представили как "специалиста по применению ядерного оружия".

— Маленькая реплика человека, который посвятил всю свою жизнь тому, что служил на подводных лодках со стратегическими ракетами. Я уверен, если бы у нас не было этой мощной триады сейчас, то неизвестно, в каком состоянии находился бы мир, - заявил бывший подводник.

Напомним, "яблочники" предлагали ввести уголовную ответственность за публичные призывы и пропаганду использования ядерного оружия. Наказанием за такое деяние, по мнению депутатов, могло быть лишение свободы на срок до пяти лет.

Константин Леньков