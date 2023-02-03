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Новости 11:15

Бастрыкин поручил проверить качество школьной охраны в Курортном районе

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить качество школьной охраны в Курортном районе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин принял к сведению жалобу, оставленную ему через электронную приемную жительницей Курортного района Петербурга. Заявительница недовольна низкой, по ее мнению, квалификацией охранников местных школ.

Петербурженка утверждает, что ее ребенок посещает школу, которую поручили охранять пожилой женщине, в связи с чем опасается за его безопасность при возникновении чрезвычайной ситуации.

Бастрыкин поручил подчиненным в регионе разобраться в проблеме и представить доклад.

Накануне в Курортном районе чиновники и депутаты обсуждали с жителями приостановленный закон о реновации. Подробнее о встрече читайте в материале ЗАКС.Ру.


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