Цивилев попросил чиновников решить задачу про медведя из рабочей тетради по математике

Депутата петербургского парламента Алексея Цивилева смутила задача, с которой столкнулась его дочь в рабочей тетради по математике для второго класса. В ней школьникам предлагают ответить на вопрос, сколько ног у двух медвежат. Формулировка ввела единоросса в недоумение, в связи с чем он официально обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

"Как известно, конечности представителей семейства медвежьих называются лапами, а не ногами, а значит, задача содержит фактическую ошибку и вводит в заблуждение учащихся", - говорится в письме.

Депутат просит чиновника инициировать проверку учебного комплекса и "внести ясность в решение данной задачи". Кроме того, петербуржцу интересно, каким именно образом методисты проверяют и корректируют учебные материалы.

В прошлом созыве Цивилев рассказывал, что вживую наблюдал, как в Петербурге незаконно продают живого медведя. Тогда его заинтересовала технология изъятия столь габаритного товара.