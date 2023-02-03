ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:40

Цивилев попросил чиновников решить задачу про медведя из рабочей тетради по математике

фото ЗакС политика Цивилев попросил чиновников решить задачу про медведя из рабочей тетради по математике

Депутата петербургского парламента Алексея Цивилева смутила задача, с которой столкнулась его дочь в рабочей тетради по математике для второго класса. В ней школьникам предлагают ответить на вопрос, сколько ног у двух медвежат. Формулировка ввела единоросса в недоумение, в связи с чем он официально обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

"Как известно, конечности представителей семейства медвежьих называются лапами, а не ногами, а значит, задача содержит фактическую ошибку и вводит в заблуждение учащихся", - говорится в письме.

Депутат просит чиновника инициировать проверку учебного комплекса и "внести ясность в решение данной задачи". Кроме того, петербуржцу интересно, каким именно образом методисты проверяют и корректируют учебные материалы.

В прошлом созыве Цивилев рассказывал, что вживую наблюдал, как в Петербурге незаконно продают живого медведя. Тогда его заинтересовала технология изъятия столь габаритного товара.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама