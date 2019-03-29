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11:13

Глава комитета по контролю за имуществом рассказал депутатам, как изъять медведя

фото ЗакС политика Глава комитета по контролю за имуществом рассказал депутатам, как изъять медведя

Председатель комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков выступил на заседании парламентского комитета по законодательству 29 марта.

Он, в частности, заявил, что городские власти с марта 2018 года по февраль 2019 года четырежды полностью очищали от незаконных торговцев территорию Апраксиного двора. Коротков отметил, что каждый раз торговцы возвращались на Апрашку и продолжают свою деятельность до сих пор.

К другим проблемным точкам, где постоянно возобновляется незаконная торговля, Коротков отнес площадь Восстания и территорию у Главного штаба Эрмитажа. Там, по словам чиновника, торгуют сувенирной продукцией, в том числе шарфами футбольного клуба «Зенит».

Коротков подчеркнул, что для успешной борьбы необходимо дать комитету право изымать товар у нелегальных торговцев.

- Если не предпринимать никаких мер, город превратится в рынок девяностых годов, - заявил Коротков.

Депутат «Единой России» Алексей Цивилев рассказал, что сам однажды участвовал в рейде против незаконных торговых точек и видел, как человек продавал живого медведя.

- Как изымать медведя? - спросил он у чиновника.

- Посадят в тележку и изымут вместе с тележкой, - объяснил Коротков.

Всего, по данным комитета, в 2018 году было рассмотрено 1250 дел, связанных с установкой незаконных торговых объектов. В отношении нелегальных торговцев были выписаны штрафы на сумму 36 млн рублей. Но, как отметил Коротков, выплатили только 14 млн рублей.

Напомним, на рассмотрении ЗакСа находится законопроект, позволяющий изымать товар у незаконных торговцев. Документ уже прошел первое чтение.

Сергей Еремеев



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12:02    
В прошлом веке товар у незаконных торговцев изымала налоговая полиция, которой в Питере руководил Полтавченко.

11:56    
Как-то не вяжутся попытки изъять чужое имущество с названием комитета.
Короткову надо другое место подыскивать, равное его способностям.
Даже Апрашку этот комитет не способен освободить.
А с бабульками, которые незаконно торгуют солениями, бороться очень хочет. Видимо, огурчиков соленых в комитете не хватает.

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