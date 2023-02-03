Депутат Хамзаев предложил чипировать отдыхающих за рубежом чиновников

Отдыхающих в зарубежных странах следует принудительно чипировать, заявил в беседе с РИА "Новости" 3 февраля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). По мысли парламентария, подобная мера должна обезопасить госслужащих от поползновений со стороны зарубежных спецслужб.

"Тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам — предлагаю в принудительном порядке "чипировать", — озвучил свою позицию единоросс.

Хамзаев предложил провести мониторинг с целью выявления чиновников, которые выезжали, выезжают или же планируют выехать за рубеж, и превентивно оснастить их спутниковыми датчиками. Озвученная мера призвана обезопасить таких туристов, поскольку "международная контрразведка работает профессионально цинично" и способна запугать и принудить к совершению преступлений против страны, заявил парламентарий.

"С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются", — также отметил Хамзаев.

Ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пообещал "в ближайшее время" обсудить в Госдуме вопрос установления запрета на выезд за границу для чиновников и депутатов.