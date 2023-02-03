В Кремле объяснили продолжение СВО необходимостью защитить Донбасс

Спецоперация на Украине продолжается, поскольку Россия должна защитить новые регионы, заявил 3 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, безопасность Крыма сейчас обеспечена, однако Донбасс защищен не полностью.

"Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время цель защиты местных жителей "не достигнута полностью" и России еще только предстоит это сделать. Говоря о Крыме, пресс-секретарь президента напомнил, что он входит в состав России и потому его безопасность "обеспечена надежно".

Рассуждения Пескова прозвучали в качестве комментария к заявлениям врио главы МВД Украины Игоря Клименко о подготовке штурмовых бригад для захвата Донбасса и Крыма.

Спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 года. Накануне Песков говорил о том, что не располагает сведениями относительно проведения официальных мероприятий, приуроченных к первой годовщине СВО.