ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:48

В Петербурге закрыли "митинговое" дело активиста Трофимова

фото ЗакС политика В Петербурге закрыли "митинговое" дело активиста Трофимова

Приморский районный суд Петербурга, пересмотрев административный протокол Петра Трофимова по "митинговой" статье 20.2 КоАП, отменил назначенный ему в августе прошлого года штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел". 

Силовики завели административное дело, посчитав, что Трофимов нарушил правила проведения митингов во время пацифистской акции в конце февраля прошлого года. Со своей стороны, адвокаты настаивали на том, что к моменту составления протокола их подзащитный уже два года находился за пределами России и потому никаких акций проводить не мог. Кроме того, правозащитники указали, что о составлении протокола активиста известили ненадлежащим образом. Решение суда в окончательной редакции будет готово на следующей неделе.

Трофимов находится в Финляндии и имеет статус политического беженца. Его дело Горсуд отправил на пересмотр в конце октября.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама