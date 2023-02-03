В Петербурге закрыли "митинговое" дело активиста Трофимова

Приморский районный суд Петербурга, пересмотрев административный протокол Петра Трофимова по "митинговой" статье 20.2 КоАП, отменил назначенный ему в августе прошлого года штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Силовики завели административное дело, посчитав, что Трофимов нарушил правила проведения митингов во время пацифистской акции в конце февраля прошлого года. Со своей стороны, адвокаты настаивали на том, что к моменту составления протокола их подзащитный уже два года находился за пределами России и потому никаких акций проводить не мог. Кроме того, правозащитники указали, что о составлении протокола активиста известили ненадлежащим образом. Решение суда в окончательной редакции будет готово на следующей неделе.

Трофимов находится в Финляндии и имеет статус политического беженца. Его дело Горсуд отправил на пересмотр в конце октября.