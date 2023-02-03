Путин по отдельности встретится с лидерами думских фракций

Президент Владимир Путин намерен провести отдельные встречи с лидерами фракций, представленных в Государственной думе, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 3 февраля. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов, в каком формате и когда состоится общение главы государства с главами парламентских фракций.

"Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций. Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч", — цитирует заявление Пескова ТАСС.

Также в пятницу Песков высказался о причинах продолжения спецоперации на Украине. По его словам, Россия должна обеспечить защиту Донбасса и местных жителей.