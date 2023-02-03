ЛДПР не планирует исключать Фургала из своих рядов

Либерал-демократы намерены продолжить оказывать поддержку бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу, вопрос его исключения из партии не обсуждается, заявил ТАСС замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"ЛДПР будет и дальше оказывать поддержку Сергею Ивановичу [Фургалу]. <...> Вопрос об исключении из партии в настоящий момент никем не инициируется и не обсуждается", — приводит ТАСС слова Нилова.

Депутат высказал предположение, что адвокаты Фургала будут оспаривать вынесенный ему приговор. Также он напомнил о том, что "основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил про прошение о помиловании".

Вечером 2 февраля коллегия присяжных огласила решение по делу Фургала, признав его виновным в организации двух заказных убийств и покушении на третье, а также объявив его не заслуживающим снисхождения. Бывший глава Хабаровского края был арестован летом 2020 года, местные жители в течение нескольких месяцев выходили на митинги в его поддержку.