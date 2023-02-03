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Новости 15:34

КГИОП признал "Красный треугольник" региональным памятником истории и культуры

фото ЗакС политика КГИОП признал "Красный треугольник" региональным памятником истории и культуры

Комплекс завода "Красный треугольник" на Обводном канале включен в государственный реестр памятников культурного наследия регионального значения, следует из текста распоряжения КГИОП от 31 января. Документ опубликован 3 февраля на сайте администрации Петербурга.

Своим распоряжением комитет утвердил границы охраняемой зоны, исключив из нее в общей сложности 19 объектов, в том числе заводские корпуса с пристройками и галереи между ними.

На охраняемой территории запрещается строительство и изменение имеющихся объектов капитального строительства, земляные, строительные и иные работы, за исключением направленных на сохранение объектов культурного наследия и историко-градостроительной и природной среды. При этом здесь разрешается различная хозяйственная деятельность, если она не вредит памятнику.

О решении рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия включить "Красный треугольник" в единый реестр памятников сообщалось в конце прошлого года.


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