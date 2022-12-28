"Красный треугольник" включат в единый госреестр памятников

В Петербурге рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия решила включить промзону "Красный треугольник" в единый государственный реестр памятников в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на сайте КГИОП. Таким образом общественники согласились с выводами историко-культурной экспертизы объекта, выполненной доктором архитектуры Маргаритой Штиглиц. Глава комитета Сергей Макаров назвал ее труд титаническим, а заседание — долгожданным и для Смольного, и для инвестора.

"На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о развитии этой территории и приведении ее в порядок. Сегодняшнее решение рабочей группы – один из шагов на пути превращения этого сложнейшего по объему и различной степени сохранности объекта в достойное общественное и деловое место", - произнес чиновник.

Участники мероприятия согласились с необходимостью поставить под охрану 61 корпус бывшего завода. Вместе с тем, включение 19 корпусов в охранную зону признали необоснованным.

Квартал "Красного треугольника" формировался в течение 1860-х - 1910-х годов. В последнее десятилетие городу не удавалось найти инвестора для модернизации этой промышленной застройки, частично заброшенной. В квартале регулярно происходили пожары и аварии.