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Новости 16:26

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за выходок у памятника Ольге Берггольц

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за выходок у памятника Ольге Берггольц

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин изучил информацию об инциденте возле памятника Ольге Берггольц в Невском районе Петербурга. Он усмотрел признаки противоправных действий в поведении нескольких подростков, в связи с чем потребовал от подчиненных в регионе возбудить уголовное дело.

В сообщении от СК говорится, что молодые люди вели себя "неподобающим образом". В числе прочего упоминается нецензурная брань, отсутствие реакции на замечания со стороны и даже использование "нацистского приветствия" одним из участников сцены.

Пока что ГСУ СК по Петербургу проводит процессуальную проверку по факту инцидента. Ранее на старшеклассников в правоохранительные органы пожаловалась учительница, посчитав, что подростки оскверняют мемориал поэтессы, пережившей блокаду.


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