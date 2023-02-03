ЗакС покупает серебряные ложки и броши

Законодательное собрание Петербурга заключило контракт с "Императорским ювелирным домов "Русские самоцветы" на поставку серебряных изделий, следует из данных сайта "Закупки Петербурга". Общая стоимость товаров составила 204 тысячи рублей.

За эти деньги ЗакС хочет получить десять серебряных брошек. Их цена колеблется от 6,8 до 10 тысяч рублей. Еще парламенту нужны 18 чайных ложек. Судя по стоимости, все ложки разные - от 2,6 до 3,9 тысяч рублей. К брошам и ложкам заказывают футляры из кожи и картона.

Отдельной строкой стоит набор штоф и шесть лафитников. ЗакС покупает два таких набора, их общая стоимость составляет 58 тысяч рублей.

Напомним, обычно для закупки товаров и услуг за счет бюджета используется общефедеральный портал "Госзакупки". В Петербурге часть контрактов на этом сайте не размещается, но их данные можно найти на "Закупках Петербурга".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, на что парламент города тратил деньги в 2022 году. Например, бюджетные средства шли на фуршеты и смартфоны.

София Саттарова