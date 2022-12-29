Контракты на "хотелки": Часть 2. Мариинский

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурга любят мероприятия и фуршеты: заказы на них обходятся в сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Про рабочие будни в парламенте тоже не забывают, оплачивая смартфоны и подготовку законопроектов. На что еще петербургские депутаты тратили деньги в 2022 году — в материале ЗАКС.Ру.

Делегирование

Депутаты Законодательного собрания Петербурга и их помощники не всегда сами пишут проекты законов, иногда работу для них проводят сторонние эксперты. Об этом свидетельствует наличие на сайте комитета по государственному заказу "Закупки Петербурга" более 100 контрактов, которые парламент заключил на "выполнение законопроектной работы" с 2015 года.

Как происходит этот процесс и что требуется от исполнителей, прописано в специальном положении ЗакСа. Первый вариант такого документа парламент принял еще в 2000 году, но пришедший осенью 2022 года 7 созыв депутатов решил изменить правила. Сначала ЗакС внес изменения в действующий документ, а позже отменил его и принял новое постановление — в январе 2022 года.

Судя по положению, бюджетно-финансовому комитету и комитету по законодательству парламента отдают по 40% от общей суммы, заложенной на направление. Остальные 20% делят между фракциями в равных долях.

С начала введения новых правил парламент заказал 41 законопроектную работу. Про две из них — законы о комплексном развитии территорий — ЗАКС.Ру уже писал. Обычно стоимость законопроектной работы составляет около 150-200 тысяч рублей, кроме уже упомянутых документов по КРТ — там размер каждого контракта превысил 300 тысяч рублей.

В карточках контрактов требования к исполнителям не указаны, только название планируемого документа или его тема. В феврале ЗакС заказал разработку проекта закона "Об отдельных вопросах нанесения надписей и изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов на территории СПб" и о внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О благоустройстве в СПб". Одноименного документа в базе парламента не нашлось, но есть проект "О нанесении надписей и изображений различными способами на фасады зданий, внешние поверхности сооружений в Санкт-Петербурге". Его авторами обозначены депутаты от "Единой России" Павел Крупник, Денис Четырбок и Всеволод Беликов, а датой регистрации — апрель 2022 года. Стоимость контракта на разработку документа составила 168,78 тысяч рублей.

В марте 2022 года парламентариев снова заинтересовала тема экскурсий по крышам — законопроектную работу на эту тему заказали за 151 тысячу рублей. Вопрос поднимали еще в 2020 году, и даже приняли законопроект в первом чтении, но затем про документ, кажется, забыли. Новый аналогичный проект закона ЗАКС.Ру в базе парламента найти не удалось.

Также парламент заказал законопроектную работу по изменению Семейного кодекса России. Из названия контракта следует, что депутаты озаботились тем, как оформляются родители ребенка, который родился с помощью искусственного оплодотворения. Такое в ЗакСе пока не обсуждали, как и использование животных "в культурно-зрелищных целях" — этот проект закона заказали в июле 2022 года.

Помимо сторонних экспертов, у депутатов есть помощники, которые берут на себя часть обязанностей парламентария. На сайте "Закупки Петербурга" есть данные о контрактах, где предмет — "ГПХ - <...> Обеспечение депутатской деятельности". В них "поставщиками" выступают помощники депутатов. Контракты на каждого заключаются ежемесячно. Стоимость работы у всех разная, кто-то получает 27,9 тысяч рублей, а кто-то — более 144 тысяч рублей.

Развлечения

ЗакС регулярно проводит разные мероприятия, на организацию которых отдельно заключаются контракты. Например, за проведение второго этапа отбора в Молодежный парламент ЗакС отдал 125 тысяч рублей, и еще 129,45 тысяч рублей — за организацию питания кандидатов. После того мероприятия часть кандидатов жаловалась на недомогание.

Кормить своих гостей в парламенте очень любят. В ЗакСе 27 мая организовали прием в честь Дня города, в рамках которого наградили новых почетных граждан Петербурга. На сайте закупок ЗАКС.Ру удалось найти семь контрактов, связанных с этим мероприятием. В том числе, относительно еды — кофе-брейк обошелся бюджету в 375 тысяч рублей. Были еще фуршет за 599 тысяч рублей, обед за 539 тысяч рублей и ужин за 599 тысяч рублей. Итого 27 мая в парламенте поели более чем на 2 млн рублей.

Чем тогда кормили, из карточек контрактов не ясно. Из информации Telegram-канала "Ротонда" известно, что 27 мая в саду ЗакСа поставили шатры и подавали икру с шампанским. В здании парламента тоже накрыли стол, а еще провели концерт — выступали оперные певцы, сообщила "Ротонда".

Контракты по организации концертной программы в честь Дня города в ЗакСе опубликовали на сайте закупок Петербурга. Из документов следует, что на мероприятии играл симфонический оркестр, выступали солисты Мариинского театра, музыканты из Teatro Bambola и другие артисты. Общая сумма этих трех контрактов составила 954 тысячи рублей.

фото пресс-службы Законодательного собрания

Парламент Петербурга регулярно заключает контракты по обеспечению питанием делегаций от других российских городов и иностранных государств. Иногда для гостей организуют и развлекательные программы. Летом 2022 года петербургский ЗакС заключил контракт на экскурсию по рекам и каналам для гостей из парламента Кабардино-Балкарии за 22,5 тысяч рублей.

А вот фуршет с кофе-брейком в честь открытия слета победителей конкурса "Послы Победы. Ленинград" обошлись в 873,8 тысяч рублей, следует из карточек контрактов. Мероприятие проходило в стенах Мариинского дворца, а пришли на него 100 победителей, спикер ЗакСа Бельский, депутат Государственной думы от "Единой России" Сергей Боярский и другие.

Повседневность

Осенью 2022 года во время "нулевых чтений" бюджета депутат от КПРФ Алексей Зинчук допытывался у чиновников из комитета по контролю за имуществом, зачем они закупают так много бытовой техники. Особенно парламентария заинтересовали кофемашины:

- Извините, пожалуйста, даже депутатам кофемашины не покупают, - посетовал тогда Зинчук.

Судя по всему, недовольство депутата было услышано — в ноябре ЗакС заключил контракт на поставку пяти электрокофеварок. Общая стоимость договора составила 254,95 тысяч рублей.

Другую технику в ЗакСе тоже покупают, в основном — компьютерную. В декабре 2022 года парламент заказал два планшетных компьютера по 153,9 тысяч рублей каждый.

В мае Мариинскому дворцу понадобилось два смартфона "для оптимизации деятельности Законодательного Собрания". Тип мобильников указали сразу — Sony Xperia 1 III, как и стоимость каждого — 139,9 тысяч рублей. В карточке контракта сказано, что к телефонам еще нужны чехлы Brosco за 1,49 тысяч рублей каждый.

В июне ЗакС заключил контракт на поставку ноутбука за 271 тысячу рублей. Сам контракт на сайте не опубликован, но в карточке указано, что требуется парламенту Lenovo Legion 7.

Заключал Мариинский дворец контракты на поставку 17 телевизоров за 585 тысяч рублей, трех микшерных пультов за 120 тысяч рублей и другой техники. Не забывают в парламенте наполнять помещения дворца мебелью и предметами интерьера.

В марте ЗакС заказал за 391 тысячу рублей эскиз "утраченного элемента скульптурного убранства интерьера" — бюст Цезаря, потом за 87,6 тысяч рублей — его гипсовую копию, а уже летом за 120 тысяч рублей — сам бюст.

В апреле ЗакС заказал 16 подушек за 102,4 тысячи рублей, а в мае — трехместный диван "Честер" за 106,9 тысяч рублей и две костюмные вешалки Galan за 81,4 тысячи каждая. За год парламент купил столы, брифинги, кресла, шкафы, тумбы ковры и даже мольберт. Контракт на последний заключили в ноябре, его стоимость составляет 98,6 тысяч рублей.

Приятные мелочи

С началом специальной военной операции некоторые депутаты ЗакСа стали носить значки в виде буквы "Z", которой российские военные обозначали свою технику. В апреле такой символ, исполненный в виде георгиевской ленты, парламент заказал у Психоневрологического диспансера №1. За 200 таких значков ЗакС отдал 20 тысяч рублей.

К концу 2022 года аксессуары, судя во всему, решили обновить. Контракт на "Значок нагрудный в виде буквы "Z" парламент заключил 26 октября. Судя по карточке договора, ЗакСу нужны 50 таких аксессуаров. Поставить значки должен был "Петербургский геральдический завод" за 22,5 тысяч рублей.

Как и администрация губернатора, ЗакС тоже заказывает подарки и сувениры. В ноябре парламент закупил 250 столовых наборов "Уралочка" с 24 предметами в декоративной коробке. Поставило их за 574 тысячи АО "Нытва". Еще ЗакС купил пять наборов для вина и пять наборов "от кутюр" и заплатил за всё 70 тысяч рублей.

Как приобретение сувениров прописана покупка 200 шорт и 300 футболок. За всё парламент заплатил 500 тысяч рублей. Одни шорты стоят 970 рублей, а футболки разные — от 740 до 1160 рублей.

Судя по всему, есть в ЗакСе и какая-то особенная футболка. В июле парламент заключил контракт на оформление этого предмета одежды в деревянную раму за 26,4 тысячи рублей.

Чуть дешевле — 25 тысяч рублей — обошлась некая портретная фотография. Для кого ее заказывали, в карточке контракта не сказано.

Не отстает от Смольного ЗакС и в том, чтобы заказывать для своих сотрудников обслуживание в аэропортах. В октябре спикер Александр Бельский, вице-спикер Марина Шишкина и депутат Денис Четырбок посетили мероприятия Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Мурманске. В аэропорту города им потребовалось обслуживание за 19 тысяч рублей, следует из карточки контракта.

фото пресс-службы Законодательного собрания

Из данных другого договора следует, что сотрудники парламента намерены летать в 2023 году в Москву — они заказали обслуживание в VIP-зале аэропорта "Шереметьево" за 120 тысяч рублей.

В других аэропортах обслуживание в залах официальных лиц и делегаций парламент тоже заказывал: в "Пулково", "Домодедово", "Внуково" и снова "Шереметьево", а также городах Сочи, Симферополя, Владивостока и Казани. Один такой контракт заключили в конце декабря 2021 года сроком действия до 10 декабря 2022 года. Его стоимость составила 300 тысяч рублей.

Второй подписали 29 июня, а действует он до конца 2022 года. Стоимость услуг — 400 тысяч рублей. Пользоваться благами обслуживания в аэропортах могут депутаты, их помощники, советники, российские и иностранные делегации, министры и сопровождающие с членами семьи официальных лиц. Как и в аналогичных контрактах Смольного, исполнитель — ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента Российской Федерации.

В Законодательном собрании, вероятно, с данным материалом ознакомятся — с марта 2022 года парламент ежемесячно заключает контракт на "Услуги по мониторингу информационного фона в электронных СМИ и социальных сетях". Стоимость всегда одна — 599 953,17 рублей, как и исполнитель — "Глассен-Айти". В контрактах прописывается, чего именно ждут от организации.

В частности, в договоре за ноябрь сказано, что мониторинг должен происходить автоматизированно, но все данные затем надо проанализировать и предоставить отчет. В одном из пунктов контракта сказано, что в рамках мониторинга всех упоминаний ЗакСа надо за месяц проанализировать не менее 3 тысяч публикаций в СМИ и социальных сетях. У них должен быть охват в "5 млн просмотров, 55 000 лайков, 10 000 репостов и 25 000 комментариев". Отельно надо анализировать материалы с упоминанием спикера парламента Александра Бельского и вице-спикеров Николая Бондаренко с Мариной Шишкиной, и отдельно — остальных депутатов.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о введении в парламенте новой автоматизированной системы мониторинга СМИ. По данным издания, поиск может вестись и по анонимным Telegram-каналам.

София Саттарова