ЗакС тратит более 700 тысяч рублей на анализ критики и законов о реновации

По информации ЗАКС.Ру, Законодательное собрание Петербурга 12 октября заключило два контракта на "проведение законопроектной работы по разработке проекта закона" о комплексном развитии территорий. Данные о документах издание обнаружило в реестре контрактов парламента на сайте городских закупок.

Один проект закона касается изменений в городское законодательство и носит название "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге". Вторая бумага предусматривает редактирование федерального законодательства - "О внесении изменений в некоторые федеральные законы в части совершенствования регулирования комплексного развития территорий жилой застройки".

Контракт по петербургскому документу ЗакС заключил с Анастасией Грачевой. Стоимость работ составила 362 292 рублей. Срок исполнения - 31 декабря 2022 года. На сайте Санкт-Петербургского государственного университета указано, что полная тезка Грачевой - преподаватель в вузе по предмету "правоведение".

Договор по документу федерального уровня парламент Петербурга заключил с Юлией Ходыревой. Стоимость работы - 376 733 рублей, а срок - до 30 декабря 2022 года.

ЗАКС.Ру попросил пресс-службу Законодательного собрания рассказать подробности о заключенных контрактах на разработку законопроектов о КРТ. В частности, о содержании технических заданий, требуемом итоговом результате работы и другом.

В ответе пресс-службы парламента сообщается, что исполнители должны предоставить материалы, которые прописаны в техническом задании и постановлении о законопроектной работе. Там заявили, что, "в частности", от Грачевой и Ходыревой ждут проведения систематизации и анализа поступивших в Общественный штаб по КРТ замечаний и предложений.

От исполнителей еще требуют изучить федеральное и московское законодательство о реновации и оценить эти документы на "предмет возможности имплементации" в Петербурге. Проанализировать им надо и петербургскую программу развития застроенных территорий, чтобы определить возможность интеграции положительного опыта в соответствующие процессы. В пресс-службе добавили, что перед исполнителями стоит задача - оценить возможность изменения норм, которые вызвали наибольшую критику у петербуржцев.

На вопрос ЗАКС.Ру, почему проекты законов стали разрабатывать до завершения работы Общественного штаба, в пресс-службе парламента ответили, что законопроектная работа включает сбор и анализ информации. После этого исполнители контрактов предоставляют отчеты, в которых прописана возможность или невозможность подготовки проекта закона, заявили в аппарате ЗакСа.

В ответе на запрос пресс-служба упоминает постановление парламента о законопроектной работе. В нем сказано, что, "в случае возможности", исполнитель должен подготовить концепцию и текст проекта закона с сопроводительными документами. В обратном случае исполнитель пишет отчет, в котором обосновывает невозможность создания законопроекта "со ссылками на нормы законодательства, финансово-экономические (при необходимости), социальные и иные последствия (при наличии)".

Сейчас при ЗакСе работает Общественный штаб по комплексному развитию территорий, который создали из-за недовольства петербуржцев первой версией закона о КРТ. Последнее собрание штаба 14 ноября прошло не совсем гладко, но на нем приняли положение, где указана цель - разработка и обсуждение проектов законов и постановлений по комплексному развитию территорий.

Члены штаба практически еженедельно проводят встречи с петербуржцами в разных районах города и, как утверждали депутаты, собирают предложения жителей для обсуждения их в стенах парламента. Об этом парламент напомнил в релизе от 31 октября, после того как ЗАКС.Ру в первый раз попросил пресс-службу ЗакСа предоставить информацию о контрактах на законопроектную работу по КРТ. На сайте парламента сообщили, что проходит анализ обращений, изучается практика нормативного регулирования реновации в других городах, рассматриваются положения федеральных законов и проходит другая работа. Ее результаты должны представить на заседании Общественного штаба, сказано в сообщении парламента.

София Саттарова