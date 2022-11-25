Герои России против критиков КРТ во Фрунзенском районе

Фото Константина Ленькова

Члены общественного штаба по реновации пришли слушать претензии к закону о комплексном развитии территорий во Фрунзенский район. На этот раз "собирать предложения" по изменению документа практически не пришлось, зато фрунзенцам дали высказаться. В обороне были единороссы, депутат от КПРФ, муниципал и контр-адмирал.

Пятая встреча представителей общественного штаба с народом прошла во Фрунзенском районе. Ее провели вечером 24 ноября. Привычный формат "протоколирования предложений" критиков закона о новой реновации, похоже, себя изжил. В этот раз участники собрания просто говорили о страхах лишиться привычного жилья, спрашивали депутатов об их отношении к закону и критиковали власть. Конструктивные замечания были, но намного меньше, чем на первых собраниях. Противники КРТ по-прежнему требуют хотя бы предусмотреть в законе возможность ограничить границы "переселения" в пределах муниципалитета или района и установить четкие и справедливые процедуры оценки недвижимости для определения компенсаций. Основное требование - полностью отменить закон.

Слушать фрунзенцев пришли депутаты ЗакСа Антон Соловьев, Андрей Рябоконь, Любовь Егорова и Борис Зверев, а также глава МО № 72 Павел Швец, контр-адмирал и Герои России Всеволод Хмыров, член штаба от Фрунзенского района Татьяна Атанасова и активистка Елена Маркова. Отдельное внимание уделили презентации спикеров. Егорову назвали гордостью российского спорта, перечислив ее достижения: шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России, Герой Российской Федерации. Закончили кратким "она голосовала за закон". Если лыжные заслуги местные жители встречали уважительно, то нюансы законотворческой деятельности Егоровой вызвали смех.

Зато собравшиеся выразили симпатию депутату Звереву. Он единственный из присутствующих представителей ЗакСа голосовал "против" ненавистного закона. Зверева и выбрали модератором встречи.

- Закон о КРТ был совершенно сырой, поэтому его не надо было принимать. Но раз приняли… После этого его хорошо исправили. Вы в курсе, что действие трех статей закона перенесено, - заявил Зверев.





Глава МО № 72 Швец, один из лидеров движения против реновации, назвал закон дискредитирующим власть и ущемляющим права горожан.

- Фактически закон позволяет выселить вас за пределы КАДа. Куда угодно, потому он не защищает даже те права, которые можно было региональному законодательству зафиксировать в виде предоставления равноценного, равнозначного… Равноценное жилье зафиксировали, а равнозначное не зафиксировали. Пределы района, муниципалитета тоже не зафиксировали. Моя позиция - закон должен быть отменен, - сказал Швец.

Несмотря на однообразность районных встреч и сомнительную продуктивность заседаний штаба в Законодательном собрании, Швец считает, что нужно продолжать посещать подобные мероприятия. По его мнению, надо использовать каждую возможность напомнить городским властям, что закон нужно отменить.

Иначе считает контр-адмирал Всеволод Хмыров. Герой России объяснял жителям района, который он когда-то возглавлял, что Петербургу необходимо было принять закон, чтобы соответствовать федеральной норме.

- Коллеги, я отношусь к этому закону как к необходимости, постольку Петербург должен привести в соответствии закон и свое законодательство субъекта федерации в соответствии с Жилищным кодексом России. В рамках того, чтобы наш закон не противоречил Жилищному кодексу России… Петербург обязан привести в соответствии свое законодательство, потому закон нужен, - огорчил собравшихся Хмыров.

Единоросс Рябоконь, голосовавший "за", назвал петербургский закон о реновации несовершенным. Его коллега Соловьев лишь отметил, что работа по сбору предложений продолжается и уже удалось найти актуальные и востребованные идеи.





После известных спикеров своими переживаниями начали делиться рядовые жители. Выступить в поддержку комплексного развития территорий никто не решился.

- Мы комплексно очень развиты. У нас детские сады, школы. У нас куча банков, куча магазинов. Нет очередей. У нас совершенно домашняя, шикарная обстановка в наших районах. Нам хотят, простите, устроить геноцид жителей, - заявила одна из пришедших на собрание.

- Как может Беглов брать и подписывать это? Ребята, вы где живете? Тогда уезжайте. Если вы не патриоты своей родины, города своего, за который люди воевали. Дороги строили, деревья сажали, чтобы жили в этом комфорте. Герои России… Будьте Героями России - сделайте так, чтобы не было этого геноцида, - добавила другая жительница.

От темы героизма перешли к напоминаниям о неспокойной политической обстановке в стране и в мире.

- Ответьте, пожалуйста, как мы сейчас можем что-то решать, когда идет [специальная военная операция]. Мужчин очень многих [забрали]. Как мы будем без них решать? - рассуждала огорченная женщина в зале.

Ее спешно прервали, потребовав не связывать события на Украине с происходящим в Петербурге.

- Итогом нашей встречи будет то, что мы публично выслушали мнение. Это мнение мы зафиксировали, оно будет публично озвучено как мнение жителей Фрунзенского района, - заключил Хмыров.

Под конец решили обсудить, для чего вообще проводят эти мероприятия Общественного штаба.

- Итогом нашей встречи будет то, что мы публично выслушали мнение. Это мнение мы зафиксировали, оно будет публично озвучено как мнение жителей Фрунзенского района, - заключил Хмыров.

У мундепа Швеца на этот счет иные взгляды. Он вновь призвал депутатов услышать голос избирателей.

- Мне кажется очень важным итогом этой встречи должно быть понимание депутатов, в первую очередь, одномандатников, какое мнение у их избирателей. Есть у нас депутаты, избранные по партийным спискам. Они голосуют партийной дисциплине. И когда Андрей Алексеевич Рябоконь говорит: "Я знал, что все против, но руку поднял за". Мне кажется, это какой-то дурдом. Либо представляем в Петербурге своих избирателей, либо вы складываете мандат. У меня такое мнение, - заявил глава МО № 72.

Рябоконь в ответ на претензии предложил коллеге выступить с законодательной инициативой и даже допустил, что поддержит ее.

За этими обсуждениями наблюдали сотни купчинцев. Многим не хватило места. Стоя слушать пришлось даже депутату Алексею Цицилеву, который хоть и представляет в ЗакСе другой район, тоже приехал на мероприятие.

Инициативная группа противников КРТ, которая во время собрания собирала подписи за отмену закона, насчитала 400 автографов. В пост-релизе Мариинского дворца сообщалось, что присутствовало более 200 человек.

Текст и фото - Константин Леньков