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Статьи 13:36

Герои России против критиков КРТ во Фрунзенском районе

Фото Константина ЛеньковаФото Константина Ленькова

Члены общественного штаба по реновации пришли слушать претензии к закону о комплексном развитии территорий во Фрунзенский район. На этот раз "собирать предложения" по изменению документа практически не пришлось, зато фрунзенцам дали высказаться. В обороне были единороссы, депутат от КПРФ, муниципал и контр-адмирал. 

Пятая встреча представителей общественного штаба с народом прошла во Фрунзенском районе. Ее провели вечером 24 ноября. Привычный формат "протоколирования предложений" критиков закона о новой реновации, похоже, себя изжил. В этот раз участники собрания просто говорили о страхах лишиться привычного жилья, спрашивали депутатов об их отношении к закону и критиковали власть. Конструктивные замечания были, но намного меньше, чем на первых собраниях. Противники КРТ по-прежнему требуют хотя бы предусмотреть в законе возможность ограничить границы "переселения" в пределах муниципалитета или района и установить четкие и справедливые процедуры оценки недвижимости для определения компенсаций. Основное требование - полностью отменить закон.

Слушать фрунзенцев пришли депутаты ЗакСа Антон Соловьев, Андрей Рябоконь, Любовь Егорова и Борис Зверев, а также глава МО № 72 Павел Швец, контр-адмирал и Герои России Всеволод Хмыров, член штаба от Фрунзенского района Татьяна Атанасова и активистка Елена Маркова. Отдельное внимание уделили презентации спикеров. Егорову назвали гордостью российского спорта, перечислив ее достижения: шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России, Герой Российской Федерации. Закончили кратким "она голосовала за закон". Если лыжные заслуги местные жители встречали уважительно, то нюансы законотворческой деятельности Егоровой вызвали смех.

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Зато собравшиеся выразили симпатию депутату Звереву. Он единственный из присутствующих представителей ЗакСа голосовал "против" ненавистного закона. Зверева и выбрали модератором встречи. 

- Закон о КРТ был совершенно сырой, поэтому его не надо было принимать. Но раз приняли… После этого его хорошо исправили. Вы в курсе, что действие трех статей закона перенесено, - заявил Зверев. 

Глава МО № 72 Швец, один из лидеров движения против реновации, назвал закон дискредитирующим власть и ущемляющим права горожан. 

- Фактически закон позволяет выселить вас за пределы КАДа. Куда угодно, потому он не защищает даже те права, которые можно было региональному законодательству зафиксировать в виде предоставления равноценного, равнозначного… Равноценное жилье зафиксировали, а равнозначное не зафиксировали. Пределы района, муниципалитета тоже не зафиксировали. Моя позиция - закон должен быть отменен, - сказал Швец. 

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Несмотря на однообразность районных встреч и сомнительную продуктивность заседаний штаба в Законодательном собрании, Швец считает, что нужно продолжать посещать подобные мероприятия. По его мнению, надо использовать каждую возможность напомнить городским властям, что закон нужно отменить. 

Иначе считает контр-адмирал Всеволод Хмыров. Герой России объяснял жителям района, который он когда-то возглавлял, что Петербургу необходимо было принять закон, чтобы соответствовать федеральной норме. 

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- Коллеги, я отношусь к этому закону как к необходимости, постольку Петербург должен привести в соответствии закон и свое законодательство субъекта федерации в соответствии с Жилищным кодексом России. В рамках того, чтобы наш закон не противоречил Жилищному кодексу России… Петербург обязан привести в соответствии свое законодательство, потому закон нужен, - огорчил собравшихся Хмыров. 

Единоросс Рябоконь, голосовавший "за", назвал петербургский закон о реновации несовершенным. Его коллега Соловьев лишь отметил, что работа по сбору предложений продолжается и уже удалось найти актуальные и востребованные идеи. 

После известных спикеров своими переживаниями начали делиться рядовые жители. Выступить в поддержку комплексного развития территорий никто не решился. 

- Мы комплексно очень развиты. У нас детские сады, школы. У нас куча банков, куча магазинов. Нет очередей. У нас совершенно домашняя, шикарная обстановка в наших районах. Нам хотят, простите, устроить геноцид жителей, - заявила одна из пришедших на собрание. 

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- Как может Беглов брать и подписывать это? Ребята, вы где живете? Тогда уезжайте. Если вы не патриоты своей родины, города своего, за который люди воевали. Дороги строили, деревья сажали, чтобы жили в этом комфорте. Герои России… Будьте Героями России - сделайте так, чтобы не было этого геноцида, - добавила другая жительница. 

От темы героизма перешли к напоминаниям о неспокойной политической обстановке в стране и в мире. 

- Ответьте, пожалуйста, как мы сейчас можем что-то решать, когда идет [специальная военная операция]. Мужчин очень многих [забрали]. Как мы будем без них решать? - рассуждала огорченная женщина в зале. 

Ее спешно прервали, потребовав не связывать события на Украине с происходящим в Петербурге. 

- Итогом нашей встречи будет то, что мы публично выслушали мнение. Это мнение мы зафиксировали, оно будет публично озвучено как мнение жителей Фрунзенского района, - заключил Хмыров. 

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Под конец решили обсудить, для чего вообще проводят эти мероприятия Общественного штаба. 

- Итогом нашей встречи будет то, что мы публично выслушали мнение. Это мнение мы зафиксировали, оно будет публично озвучено как мнение жителей Фрунзенского района, - заключил Хмыров. 

У мундепа Швеца на этот счет иные взгляды. Он вновь призвал депутатов услышать голос избирателей. 

- Мне кажется очень важным итогом этой встречи должно быть понимание депутатов, в первую очередь, одномандатников, какое мнение у их избирателей. Есть у нас депутаты, избранные по партийным спискам. Они голосуют партийной дисциплине. И когда Андрей Алексеевич Рябоконь говорит: "Я знал, что все против, но руку поднял за". Мне кажется, это какой-то дурдом. Либо представляем в Петербурге своих избирателей, либо вы складываете мандат. У меня такое мнение, - заявил глава МО № 72.

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Рябоконь в ответ на претензии предложил коллеге выступить с законодательной инициативой и даже допустил, что поддержит ее.

За этими обсуждениями наблюдали сотни купчинцев. Многим не хватило места. Стоя слушать пришлось даже депутату Алексею Цицилеву, который хоть и представляет в ЗакСе другой район, тоже приехал на мероприятие.

Инициативная группа противников КРТ, которая во время собрания собирала подписи за отмену закона, насчитала 400 автографов. В пост-релизе Мариинского дворца сообщалось, что присутствовало более 200 человек. 

Текст и фото - Константин Леньков


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